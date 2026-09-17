Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

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Аэропорт Домодедово ввел особый режим работы на фоне временных ограничений полетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что прием и отправка воздушных судов в столичной гавани теперь осуществляются только по согласованию с уполномоченными органами.

В ведомстве уточнили, что это связано с закрытием части воздушного пространства вблизи аэродрома.

Ранее стало известно, что Росавиация не планирует ограничивать число чартеров иностранных авиакомпаний. Глава ведомства Дмитрий Ядров заявил, что этот вопрос в настоящее время не стоит в повестке ни у Минтранса, ни у Росавиации.