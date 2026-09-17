00:02Транспорт
Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/Feverpitch
Аэропорт Домодедово ввел особый режим работы на фоне временных ограничений полетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Отмечается, что прием и отправка воздушных судов в столичной гавани теперь осуществляются только по согласованию с уполномоченными органами.
В ведомстве уточнили, что это связано с закрытием части воздушного пространства вблизи аэродрома.
Ранее стало известно, что Росавиация не планирует ограничивать число чартеров иностранных авиакомпаний. Глава ведомства Дмитрий Ядров заявил, что этот вопрос в настоящее время не стоит в повестке ни у Минтранса, ни у Росавиации.