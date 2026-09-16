"Ветбиохим" приостановил производство всех серий вакцины "Мультикан"

Фото: 123RF.com/mikrokon

Компания "Ветбиохим" приостановила выпуск всех серий вакцины "Мультикан". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Там выразили соболезнования владельцам животных, пострадавших после применения препарата. Представители производителя заявили, что уже работают с семьями погибших и пострадавших питомцев.

"Для нас боль каждой семьи, потерявшей собаку, – личная боль", – подчеркнули в компании.

В конце августа жители Ярославской области пожаловались, что после введения вакцины "Мультикан-8" у животных появились рвота и судороги, а также повышалась температура тела. СМИ сообщали, что несколько щенков умерли из-за препарата.

После случившегося производитель отозвал серию № 20 "Мультикана-8". В свою очередь, Россельхознадзор приостановил обращение препарата этой партии, а затем решил уничтожить его.

Выяснилось, что в образцах вакцины серии № 20 нашли живой вирус болезни Ауески. Это подтвердило причинно-следственную связь между смертельными случаями среди собак и иммунизацией вакциной.