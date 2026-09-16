Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 19:53

Общество

"Ветбиохим" приостановил производство всех серий вакцины "Мультикан"

Фото: 123RF.com/mikrokon

Компания "Ветбиохим" приостановила выпуск всех серий вакцины "Мультикан". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Там выразили соболезнования владельцам животных, пострадавших после применения препарата. Представители производителя заявили, что уже работают с семьями погибших и пострадавших питомцев.

"Для нас боль каждой семьи, потерявшей собаку, – личная боль", – подчеркнули в компании.

В конце августа жители Ярославской области пожаловались, что после введения вакцины "Мультикан-8" у животных появились рвота и судороги, а также повышалась температура тела. СМИ сообщали, что несколько щенков умерли из-за препарата.

После случившегося производитель отозвал серию № 20 "Мультикана-8". В свою очередь, Россельхознадзор приостановил обращение препарата этой партии, а затем решил уничтожить его.

Выяснилось, что в образцах вакцины серии № 20 нашли живой вирус болезни Ауески. Это подтвердило причинно-следственную связь между смертельными случаями среди собак и иммунизацией вакциной.

Серию ветпрепарата "Мультикан-8" уберут из продажи и уничтожат после гибели животных

Читайте также


обществоживотные

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика