Юрист Комагина: в случае гибели питомца после вакцины нужна независимая экспертиза

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Владельцам животных, столкнувшимся с негативными последствиями для здоровья питомца после вакцинации, необходимо сохранить медицинские документы и другие доказательства. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала юрист и руководитель благотворительного фонда помощи животным Анастасия Комагина.

Ранее владельцы кошек из разных регионов России начали массово сообщать о возможных последствиях вакцинации препаратом "Мультифел". После прививки у питомцев фиксировали высокую температуру, рвоту и кровавый понос, в некоторых случаях животные гибли.

По словам юриста, хозяевам следует сохранить документацию и историю болезни животного, а также зафиксировать его состояние на фото или видео. Кроме того, важно фотографировать упаковку вакцины, особенно номер серии и срок годности. После этого необходимо направить официальную жалобу производителю препарата и обратиться в Россельхознадзор.

"Важно понимать, что в случае гибели животного владельцу нужно будет доказать, что это произошло именно из-за вакцины, а не из-за других причин. Поэтому необходимо провести независимую экспертизу", – пояснила Комагина.

Если экспертиза подтвердит причинно-следственную связь, владелец может предъявить производителю или ветеринарной клинике досудебные требования. При отказе в их удовлетворении пострадавший вправе обратиться в суд.

Производитель может понести ответственность, если будет доказано, что препарат оказался некачественным или при его изготовлении нарушили технологию. Ветеринарная клиника или врач также могут отвечать за последствия при нарушении правил вакцинации, например при отсутствии необходимого осмотра животного или использовании просроченного препарата.

Владельцы могут потребовать возмещения материального ущерба, включая расходы на лечение и рыночную стоимость питомца, а также компенсации морального вреда. За нарушения лицензионных требований производителю и ветеринарной клинике также могут грозить штрафы или приостановление деятельности.

Россельхознадзор при этом не является ответчиком по таким спорам, однако ведомство отвечает за контроль безопасности ветеринарных препаратов.

"Мультифел" и "Рабифел" выпускает компания "Ветбиохим". После появления жалоб владельцев кошек в соцсетях и СМИ компания заявила об отсутствии претензий относительно препарата.

При этом некоторое время назад этот же производитель отозвал серии вакцины "Мультикан" после жалоб на гибель собак. Тем не менее на данный момент официальные выводы о причинно-следственной связи между вакцинацией и смертью животных отсутствуют.