Отель в Аланье опроверг сообщения о массовом отравлении российских туристов

Фото: телеграм-канал SHOT

В отеле Armas Green Fugla в Аланье опровергли информацию о массовом отравлении и госпитализации гостей из России. Об этом сообщили РИА Новости в гостинице.

Ранее SHOT опубликовал информацию о госпитализации нескольких российских семей с кишечной инфекцией, которые остановились в этом отеле. Сообщалось, что постояльцы жаловались на рвоту, диарею и сильную слабость; а некоторых отдыхающих доставляли на скорой в больницу, где им ставили капельницы, после чего возвращали обратно.

Как сообщила одна из россиянок, недомогание возникло у нее, ее супруга и младшей дочки. Она отметила, что семья не плавала в бассейне, регулярно обрабатывала руки и протирала столовые приборы спиртовыми салфетками, но это не помогло. Аналогичные жалобы на симптомы поступали и от других гостей.

Путешественники утверждают, что местные в местных аптеках уже знают о вспышке, поскольку к ним поступает много запросов на лекарства. Они также считают, что администрация гостиницы не реагирует на ситуацию.

Кроме того, отдыхающие жаловались на состояние пятизвездочного отеля: грязные номера и посуду, насекомых, духоту в ресторане и сомнительное качество еды.

"Эта информация не соответствует действительности, наших постояльцев никто не госпитализировал", – заявили в гостинице в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.

Ранее в детсаду № 8 на Сахалине более 30 детей и взрослых обратились к врачам из-за плохого самочувствием. Роспотребнадзор начал проверку.

Как сообщила мэр Наталия Куприна, из пострадавших помощь потребовалась 17 детям, причем девять из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Сад закрыт для дезинфекции, точная причина массового отравления пока неизвестна.

