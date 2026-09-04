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04 сентября, 14:30

Политика

Нарышкин процитировал Евангелие от Матфея, говоря о разделении на Украине

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что разделение на Украине привело к катастрофе, и процитировал Евангелие от Матфея в ходе XXII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Он отметил, что отправной точкой, которая привела к "майдану" и нынешней катастрофе, стала "перепрошивка" коллективной памяти и национальной идентичности.

"Верно сказано: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Это Евангелие от Матфея, глава 12", – сказал глава СВР.

Ранее Нарышкин заявил о том, что вооружение с украинского театра военных действий беспрепятственно перемещается по странам Европы и в том числе поступает в распоряжение международных террористических организаций. При этом он отметил, что Киев время от времени грозит физической расправой европейским политикам, отказывающимся изымать деньги из национальных бюджетов на помощь Украине.

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