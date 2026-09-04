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04 сентября, 14:43

Шоу-бизнес

Экс-продюсер Газманова возместил певцу ущерб в 17,5 млн руб

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бывший продюсер певца Олега Газманова Филипп Росса, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, полностью возместил артисту ущерб в 17,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Процесс проходит в Мещерском районном суде. В ходе заседания представитель Газманова отметил, что теперь в содержании Россы под стражей нет необходимости.

Дело в отношении Россы возбудили 5 марта. Его обвинили в похищении денежных средств путем обмана, а также в нарушении авторских и смежных прав. Из-за этого Газманову был причинен моральный вред и материальный ущерб в крупном размере.

В суде экс-продюсер заявлял, что с ним не проводили следственные мероприятия, а также указывал на то, что он почти не слышит на одно ухо и перенес легочную болезнь.

После этого Росса выплатил артисту 12 миллионов рублей, но суд не выпустил его из СИЗО, так как полная сумма ущерба составила 17,5 миллиона. Спустя время следствие смягчило обвинение, оставив только статью о мошенничестве в особо крупном размере.

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