Захоронение с человеческими жертвоприношениями нашли на территории древнего Поволжья

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Самарские и московские археологи в ходе раскопок в Нижегородской области нашли подтверждения тому, что в древнем Поволжье совершались человеческие жертвоприношения. Об этом сообщила пресс-служба Самарского университета имени Королева.

Ученые Самарского университета и Института археологии РАН установили, что обряд возник в I веке нашей эры на территории Среднего Поволжья. По их мнению, ритуал совершался при погребении знатных воинов финно-угорских племен.

В частности, ученые проводили работы на Пильнинском первом грунтовом могильнике в долине реки Анды. Он относится к группе писеральско-андреевского типа, его изучение ведется с 2021 года. Кроме того, могильник считается предвестником древнемордовской культуры.

Научный руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета Сергей Зубов пояснил, что такие погребальные комплексы создавались пришлым населением – вооруженными воинами-захватчиками. По его данным, это были представители финно-угорского населения Приуралья и Зауралья. Они пришли через территорию современной Башкирии. Оружие в могилах дает понять, что это были именно воины.

В найденном крупном захоронении выявили скопление костей лошади и захоронения двух молодых воинов. Там же отдельно лежал череп человека, который мог быть отрубленной головой. Ученые полагают, что это свидетельствует о жертвоприношении во время похорон, объектом которого был пленный враг или раб.

"Мы можем с абсолютной уверенностью утверждать, что для погребальной культуры этих пришлых воинственных племен была присуща практика человеческих жертвоприношений", – заключил Зубов.

Ранее археологи нашли окаменелость ихтиозавра в римском захоронении на месте бывшей больницы в английском графстве Эссекс. Возраст находки составил около 100 миллионов лет – это древнейшее известное науке ископаемое, которое человек намеренно сохранил.

По словам ученых, находка дает прямую связь с зарождением палеонтологии. Тогда римляне воспринимали огромные кости как остатки легендарных существ или героев.