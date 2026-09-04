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04 сентября, 14:13

Происшествия

Одна из убитых медведем в Красноярском крае получила разрыв легкого и переломы ребер

Фото: vk.ru/krasspas

Судебно-медицинская экспертиза установила, что одна из женщин, погибших после нападения медведя в Енисейском округе Красноярского края, получила разрыв легкого и множественные переломы ребер, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Тела двух женщин, пропавших 31 августа после ухода в лес за грибами, были найдены в районе поселка Подтесово на расстоянии 30–40 метров друг от друга. При осмотре обнаружены следы нападения медведя. Идет проверка, данные экспертизы по второй жертве пока не готовы.

Зоолог и охотовед Михаил Кречмар в беседе с изданием "Абзац" объяснил, что участившиеся случаи выхода медведей к людям связаны с ростом численности животных и обилием стихийных свалок.

Он пояснил, что хищников привлекают остатки пищи, вывозимые на окраины поселков. Медведь привыкает к этому источнику корма и начинает считать данную территорию своей. Если человек приближается, зверь может напасть, и тогда его вынужденно отстреливают.

В настоящий момент животные "пытаются наесться", после чего в начале или середине ноября начнут уходить в спячку, которая будет идти до мая.

Ранее в Бурятии, в улусе Охор-Шибирь (Тункинский район), медведь зашел на территорию рядом с домом одного из жителей. Мужчина успел скрыться, однако в администрации предупредили, что хищник может снова появиться у жилья. Сельчанам рекомендовали не держать пищевые отходы в открытом доступе.

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