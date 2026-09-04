Врач Залетова: чеснок обладает свойством снижать уровень "плохого" холестерина

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Чеснок способен снижать уровень "плохого" холестерина и систолическое давление, однако не способен заменить лекарства. Об этом Москве 24 рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Ранее фитнес-блогеры начали советовать ежедневно съедать по зубчику чеснока, потому что он является "биохаком", который дает энергию и поддерживает тонус кожи.

Однако, по мнению Залетовой, назвать такой овощ суперфудом сложно. К тому же для некоторых его употребление небезопасно.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Если говорить о пользе, то есть данные, что у людей с умеренной гипертонией чеснок способен снижать систолическое давление на несколько миллиметров ртутного столба. Дело в том, что серосодержащие соединения овоща стимулируют выработку оксида азота в стенках сосудов, который расслабляет и расширяет их просвет. Естественно, продукт не может стать заменой лекарствам для гипертоников, но работает как часть диетической стратегии.

Кроме того, метаанализы, объединяющие данные многих исследований, показывают, что регулярное употребление чеснока снижает холестерин липопротеинов низкой плотности, который называют "плохим".

"Уменьшение умеренное, порядка 8–10% от исходного уровня. Так что употребление чеснока – это не замена статинам при серьезной гиперхолестеринемии, но для людей с пограничными показателями может стать значимым вкладом в профилактику", – отметила диетолог.

Она добавила, что самым популярным свойством чеснока является антимикробное. В этом заслуга вещества аллицина, способного подавлять рост некоторых бактерий, грибков и даже вирусов в лабораторных условиях.

"Однако надо учитывать, что концентрации, которые убивают патогены в пробирке, не достигаются в организме человека при употреблении продукта. Поэтому нельзя называть чеснок лекарством от простуды, хотя определенное местное действие при жевании и контакте со слизистой рта и глотки не исключается", – подчеркнула Залетова.

Что касается влияния овоща на состояние кожи, то на этот счет нет ни одного подтверждающего крупного научного исследования. Можно лишь косвенно рассуждать о том, что антиоксидантные свойства защищают клетки от окислительного стресса, а улучшение липидного профиля благоприятно сказывается на микрососудах, питающих покровы, отметила эксперт.

"При этом важно помнить, что у некоторых чеснок при контакте с кожей вызывает раздражение и даже химические ожоги. Особенно если прикладывать его местно в виде кашицы, что иногда советуют в интернете", – предупредила врач.

Еще необходимо учитывать, что чеснок содержит фруктаны – короткие цепочки фруктозы. У некоторых эти вещества вызывают выраженное газообразование, вздутие, боли в животе и диарею, потому что кишечник не способен их нормально переваривать и они ферментируются бактериями с образованием большого количества газа. Это не аллергия, а особенность пищеварения, которая встречается достаточно часто, пояснила Залетова.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Осторожными с чесноком следует быть тем, кто принимает антикоагулянты, которые разжижают кровь. Продукт обладает мягким антиагрегантным действием, то есть снижает слипание тромбоцитов. Сам по себе этот эффект слабый, но в сочетании с препаратами может спровоцировать кровоточивость.

Также чеснок стоит ограничивать пациентам с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, гастритом в стадии обострения и язвой желудка. Овощ стимулирует выработку желудочного сока и может расслаблять нижний пищеводный сфинктер, что провоцирует изжогу и заброс кислоты в пищевод, предупредила Залетова.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о мощном омолаживающем эффекте яблок. Дело в том, что они содержат много кверцетина, который считается эталонным антиоксидантом и способен понижать уровень хронического воспаления, из-за которого происходят дегенеративные процессы, приводящие к старению.