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04 сентября, 14:21

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Врач Залетова: чеснок обладает свойством снижать уровень "плохого" холестерина

Диетолог рассказала, может ли чеснок заменить лекарства от простуды и давления

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Чеснок способен снижать уровень "плохого" холестерина и систолическое давление, однако не способен заменить лекарства. Об этом Москве 24 рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Ранее фитнес-блогеры начали советовать ежедневно съедать по зубчику чеснока, потому что он является "биохаком", который дает энергию и поддерживает тонус кожи.

Однако, по мнению Залетовой, назвать такой овощ суперфудом сложно. К тому же для некоторых его употребление небезопасно.

Если говорить о пользе, то есть данные, что у людей с умеренной гипертонией чеснок способен снижать систолическое давление на несколько миллиметров ртутного столба. Дело в том, что серосодержащие соединения овоща стимулируют выработку оксида азота в стенках сосудов, который расслабляет и расширяет их просвет. Естественно, продукт не может стать заменой лекарствам для гипертоников, но работает как часть диетической стратегии.
Татьяна Залетова
заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

Кроме того, метаанализы, объединяющие данные многих исследований, показывают, что регулярное употребление чеснока снижает холестерин липопротеинов низкой плотности, который называют "плохим".

"Уменьшение умеренное, порядка 8–10% от исходного уровня. Так что употребление чеснока – это не замена статинам при серьезной гиперхолестеринемии, но для людей с пограничными показателями может стать значимым вкладом в профилактику", – отметила диетолог.

Она добавила, что самым популярным свойством чеснока является антимикробное. В этом заслуга вещества аллицина, способного подавлять рост некоторых бактерий, грибков и даже вирусов в лабораторных условиях.

"Однако надо учитывать, что концентрации, которые убивают патогены в пробирке, не достигаются в организме человека при употреблении продукта. Поэтому нельзя называть чеснок лекарством от простуды, хотя определенное местное действие при жевании и контакте со слизистой рта и глотки не исключается", – подчеркнула Залетова.

Что касается влияния овоща на состояние кожи, то на этот счет нет ни одного подтверждающего крупного научного исследования. Можно лишь косвенно рассуждать о том, что антиоксидантные свойства защищают клетки от окислительного стресса, а улучшение липидного профиля благоприятно сказывается на микрососудах, питающих покровы, отметила эксперт.

"При этом важно помнить, что у некоторых чеснок при контакте с кожей вызывает раздражение и даже химические ожоги. Особенно если прикладывать его местно в виде кашицы, что иногда советуют в интернете", – предупредила врач.

Еще необходимо учитывать, что чеснок содержит фруктаны – короткие цепочки фруктозы. У некоторых эти вещества вызывают выраженное газообразование, вздутие, боли в животе и диарею, потому что кишечник не способен их нормально переваривать и они ферментируются бактериями с образованием большого количества газа. Это не аллергия, а особенность пищеварения, которая встречается достаточно часто, пояснила Залетова.

Осторожными с чесноком следует быть тем, кто принимает антикоагулянты, которые разжижают кровь. Продукт обладает мягким антиагрегантным действием, то есть снижает слипание тромбоцитов. Сам по себе этот эффект слабый, но в сочетании с препаратами может спровоцировать кровоточивость.
Татьяна Залетова
заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

Также чеснок стоит ограничивать пациентам с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, гастритом в стадии обострения и язвой желудка. Овощ стимулирует выработку желудочного сока и может расслаблять нижний пищеводный сфинктер, что провоцирует изжогу и заброс кислоты в пищевод, предупредила Залетова.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о мощном омолаживающем эффекте яблок. Дело в том, что они содержат много кверцетина, который считается эталонным антиоксидантом и способен понижать уровень хронического воспаления, из-за которого происходят дегенеративные процессы, приводящие к старению.

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Трошина Любовь

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