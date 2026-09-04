04 сентября, 15:15Происшествия
Восемь человек пострадали при атаке ВСУ в ЛНР
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Восемь человек получили ранения в результате ударов по ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в МАХ.
"В Рубежном неонацисты атаковали автомобиль скорой помощи", – написал глава региона.
Еще один удар пришелся по 59-летнему мужчине, который ехал на электровелосипеде. Всем пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь. Пасечник пожелал раненым скорейшего выздоровления.
Ранее в селе Алейникове Брянской области беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом. В результате погибли двое мужчин. Врио губернатора выразил соболезнования и пообещал помощь пострадавшим.