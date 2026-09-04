Восемь человек пострадали при атаке ВСУ в ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Восемь человек получили ранения в результате ударов по ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в МАХ.

"В Рубежном неонацисты атаковали автомобиль скорой помощи", – написал глава региона.

Еще один удар пришелся по 59-летнему мужчине, который ехал на электровелосипеде. Всем пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь. Пасечник пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Ранее в селе Алейникове Брянской области беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом. В результате погибли двое мужчин. Врио губернатора выразил соболезнования и пообещал помощь пострадавшим.