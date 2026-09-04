Сергей Собянин открыл Крутицкую и первый участок Симоновской набережной

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл новые участки Крутицкой и Симоновской набережных на левом берегу Москвы-реки – от Новоспасского моста до стадиона "Торпедо" имени Стрельцова.

Мэр напомнил, что это первый участок Симоновской набережной, а Крутицкая набережная была реконструирована. При этом Симоновская является как транспортной, так и пешеходной. Теперь там смогут гулять жители и гости Москвы. В 2027 году ее планируется продлить до набережной Марка Шагала.

Новые набережные имеют 2–3 полосы в оба направления. По ним будет проезжать автомобильный и общественный транспорт. Открытие нового участка поспособствует снижению загруженности улицы Симоновский Вал на 11%, Автозаводской – на 10%, Павелецкой набережной – на 9%.

По словам градоначальника, всего в столице реконструировали уже более 100 километров набережных. Планируется обновление еще десятков километров дорог. Мэр отметил, что Москва-река должна быть доступна всем горожанам.

Днем ранее Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль улицы Каспийской. По его словам, участок стал одним из самых сложных. Он включает в себя 6 инженерных сооружений и проходит рядом с железной дорогой.

