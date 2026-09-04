ЕК не получала формального требования вернуть США потраченные на Украину деньги

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Еврокомиссия не получала формального требования от Вашингтона вернуть средства, потраченные на военную поддержку Киева. Об этом сообщил представитель ЕК Олоф Жилл, его слова приводит РИА Новости.

Поводом для комментария стал пост президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social. Американский лидер написал, что Штаты потребуют от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, которые администрация бывшего президента Джо Байдена выделила на военную помощь Украине.

Ранее стало известно, что Евросоюз не планирует ускорять перечисление денег Украине. При этом сумма выплат составляет 90 миллиардов евро.

Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью назвала текущий план финансирования уже "невероятно амбициозным". По ее словам, деньги будут выделены Киеву в течение двух лет.