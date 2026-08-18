Euractiv: США могут разрешить применять свои ракеты в европейских пусковых установках

Фото: AP Photo/Dan Bashakov

США могут разрешить запуск американских снарядов и ракет с европейских пусковых установок. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.

Отмечается, что смягчение правил помогло бы решить одну из главных проблем Европы, стремящейся развивать дальнобойную реактивную артиллерию. Государства-члены НАТО закупают больше пусковых установок, однако не все из них могут применять одинаковые боеприпасы.

В публикации указывается, что Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Италия выбрали американскую систему HIMARS, тогда как Дания, Испания, Германия, Нидерланды и Греция приобретают Euro-PULS, которую совместно производят израильская Elbit Systems и европейская KNDS.

Один из планировщиков НАТО заявил порталу, что с точки зрения совместимости такая ситуация выглядит неидеальной, поскольку компоненты нельзя просто заменить, а войскам придется обучаться работе с разными системами.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон планирует провести экстренное совещание по проблеме нехватки и поставок боеприпасов. Причиной якобы стал личный звонок президента США Дональда Трампа заместителю главы министерства Стивену Файнбергу, который отвечает за снабжение.

Как заявили журналисты, Соединенные Штаты израсходовали практически все запасы высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и PrSM в ходе военной операции против Ирана.