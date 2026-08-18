Ограничения сняты в аэропорту Шереметьево

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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время работа воздушной гавани возобновлена в штатном режиме. Прием и отправка рейсов осуществляется по расписанию.

При этом сохраняются ограничения в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В связи с ситуацией в расписании возможны корректировки. Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.