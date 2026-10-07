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Политика

Матвиенко заявила о скатывании Евросоюза к военному блоку

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба Совета Федерации

Евросоюз, создававшийся как единое экономическое сообщество, сегодня превращается в военный блок. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Люди недовольны идущей милитаризацией Европы, и практически Евросоюз сегодня скатывается к военному блоку, ведь он создавался совершенно по другие задачи, по другие цели как единое экономическое сообщество в интересах более успешного развития экономики, повышения благосостояния жизни своих граждан", – приводит РИА Новости слова Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, недовольство охватило всю Европу, и люди выходят на улицы от безысходности. Они протестуют против того, что нынешние политики не защищают национальные интересы своих стран, а решают "некие геополитические проблемы, кем-то выдуманные в попытках сохранять свою гегемонию, усиливать свое влияние".

Матвиенко также обратила внимание на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца.

"А сейчас публично господин Мерц заявил, что ему все равно, что там думает немецкий народ. Он считает, так и надо продолжать поддерживать коррупционный киевский режим", – подчеркнула она.

Председатель Совета Федерации добавила, что недовольство людей уже приводит к падению режимов и смене правящих партий.

"Люди реально высказывают свое недовольство, и происходит падение режимов, смена партий правящих. И это уже очевидный такой процесс, который охватил все европейское пространство. И с этим нельзя не считаться", – заключила Матвиенко.

Ранее Владимир Путин заявил, что Евросоюз может сам прийти к распаду из-за ошибок, которые негативно сказываются на экономике его стран. По словам российского лидера, экономические проблемы в европейских странах продолжают нарастать.

По информации СМИ, Евросоюз может одобрить очередной пакет антироссийских санкций 7 октября. Ограничения затронут 1 650 физических и юридических лиц, большинство из которых связаны с военно-промышленным комплексом.

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