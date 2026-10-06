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06 октября, 20:59

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Reuters: ЕС планирует одобрить новый пакет санкций против России 7 октября

ЕС может одобрить новый пакет санкций против России 7 октября

Фото: 123RF.com/cucgiorand

Европейский союз может одобрить очередной пакет антироссийских санкций 7 октября. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники среди дипломатов ЕС.

Ограничения затронут 1 650 физических и юридических лиц, большинство из которых связаны с военно-промышленным комплексом. По данным агентства, это станет наиболее масштабным списком с начала боевых действий на Украине.

Ранее Япония ввела новые санкции против России. Токио включил в списки 33 компании и 9 граждан, а также 4 организации из Турции и ОАЭ. Вместе с тем рестрикции затронули 35 судов, якобы связанных с российской стороной.

До этого Великобритания расширила санкционный список против России еще на 23 позиции. Туда вошли физические и юридические лица, а также 8 судов.

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Сюжет: Санкции
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