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28 сентября, 16:11

Политика

В Татарстане назвали санкции ЕС против Минниханова провокацией

Фото: depositphotos/yulenochekk​

Санкции Евросоюза против главы Татарстана Рустама Минниханова за эвакуацию детей из зоны украинского конфликта являются провокацией. Об этом заявила пресс-служба главы республики.

Ограничения затронули 10 физических лиц, в том числе Минниханова, а также 17 юрлиц. Они не смогут въехать на территорию Евросоюза, а их активы будут заморожены.

В пресс-службе назвали это циничным использованием детей в политических целях. Там также допустили, что в текущей ситуации могут быть и другие причины для ограничительных мер, особенно если посмотреть на вклад Татарстана в укрепление обороноспособности России.

При этом формулировку "принудительная депортация детей" там назвали попыткой западных стран опорочить российские духовно-нравственные ценности, которые подразумевают заботу о подрастающем поколении.

Ранее Евросоюз продлил персональные санкции против России до 22 сентября 2029 года. Ограничения затрагивают более 3 тысяч физических и юридических лиц. В то же время рестрикции не были продлены в отношении трех человек и одной организации.

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Сюжет: Санкции
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