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28 сентября, 15:33

Общество

Минздрав РФ планирует включить вакцинацию от ВПЧ в календарь прививок в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минздрав РФ планирует включить вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) в календарь профилактических прививок в 2027 году. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на форуме "Мать и дитя", передает ТАСС.

По его словам, все подготовительные мероприятия начнутся со следующего года. Кроме того, планируется, что во второй половине года Минздрав уже приступит к вакцинации девочек в возрасте 12–13 лет.

ВПЧ – один из самых распространенных вирусов, передающихся половым путем. Он является причиной развития онкологических заболеваний и доброкачественных образований как у женщин, так и у мужчин. В России частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ составляет от 13 до 40%.

Ранее сообщалось, что первая партия российской вакцины против вируса папилломы человека "Цегардекс" поступит в медицинские учреждения в конце сентября. Препарат разработала компания "Нанолек". В медучреждения поступит 30 тысяч доз вакцины, а до конца года планируется выпустить до 600 тысяч доз. Вакцина защищает от типов вируса 6, 11, 16 и 18.

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