28 сентября, 14:51Общество
Соседова похоронят в закрытом режиме на Перепечинском кладбище в Подмосковье
Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий
Похороны музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова пройдут в закрытом режиме на Перепечинском кладбище в Подмосковье 30 сентября. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе НТВ.
Ранее мать Соседова рассказывала, что сына могут похоронить рядом с его отцом.
Церемония прощания с журналистом пройдет в этот же день в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища. Другие детали траурного мероприятия не раскрываются.
Соседов умер 23 сентября на 59-м году жизни. Он скончался в городе Нерюнгри, куда приехал для участия в составе жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока".
По словам матери критика, сын ушел из жизни во время операции после падения с лестницы в отделе. Однако директор гостиницы Тамерлан Караев уточнил, что журналист не падал, а потерял сознание, почувствовав себя плохо.
Организатор конкурса Виктор Зубов добавил, что глава города задействовал всех врачей для спасения телеведущего. Ему провели операцию, однако через несколько часов он умер.
Телеведущий Сергей Соседов умер из-за несчастного случая