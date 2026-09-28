Соседова похоронят в закрытом режиме на Перепечинском кладбище в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Похороны музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова пройдут в закрытом режиме на Перепечинском кладбище в Подмосковье 30 сентября. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе НТВ.

Ранее мать Соседова рассказывала, что сына могут похоронить рядом с его отцом.

Церемония прощания с журналистом пройдет в этот же день в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища. Другие детали траурного мероприятия не раскрываются.

Соседов умер 23 сентября на 59-м году жизни. Он скончался в городе Нерюнгри, куда приехал для участия в составе жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока".

По словам матери критика, сын ушел из жизни во время операции после падения с лестницы в отделе. Однако директор гостиницы Тамерлан Караев уточнил, что журналист не падал, а потерял сознание, почувствовав себя плохо.

Организатор конкурса Виктор Зубов добавил, что глава города задействовал всех врачей для спасения телеведущего. Ему провели операцию, однако через несколько часов он умер.