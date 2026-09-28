Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 14:51

Общество

Соседова похоронят в закрытом режиме на Перепечинском кладбище в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Похороны музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова пройдут в закрытом режиме на Перепечинском кладбище в Подмосковье 30 сентября. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе НТВ.

Ранее мать Соседова рассказывала, что сына могут похоронить рядом с его отцом.

Церемония прощания с журналистом пройдет в этот же день в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища. Другие детали траурного мероприятия не раскрываются.

Соседов умер 23 сентября на 59-м году жизни. Он скончался в городе Нерюнгри, куда приехал для участия в составе жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока".

По словам матери критика, сын ушел из жизни во время операции после падения с лестницы в отделе. Однако директор гостиницы Тамерлан Караев уточнил, что журналист не падал, а потерял сознание, почувствовав себя плохо.

Организатор конкурса Виктор Зубов добавил, что глава города задействовал всех врачей для спасения телеведущего. Ему провели операцию, однако через несколько часов он умер.

Телеведущий Сергей Соседов умер из-за несчастного случая

Читайте также


общество

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика