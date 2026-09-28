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28 сентября, 14:52

Регионы

В Хакасии ликвидировали 160 бурых медведей

Фото: 123RF.com/byrdyak

В текущем сезоне в Хакасии ликвидировали 160 бурых медведей, которые представляли угрозу для местных жителей. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В ведомстве напомнили, что с 21 сентября в республике действует режим повышенной готовности из-за участившихся выходов хищников к населенным пунктам. Данная ситуация находится на контроле всех ответственных ведомств.

Для отслеживания обстановки налажено взаимодействие с главами муниципалитетов, силовыми структурами и охотниками, которые круглосуточно реагируют на все сигналы о появлении медведей.

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников ранее пояснил, что участившиеся случаи нападения медведей на людей связаны с изменением климата и ростом популяции. Кроме того, нехватка еды заставляет животных искать новые территории.

По словам Красникова, для каждого региона необходимо отдельно оценивать, насколько изменилась кормовая база и увеличилась численность хищников.

Численность медведей в Подмосковье выросла вдвое за 10–15 лет

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