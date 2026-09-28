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28 сентября, 15:29

Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала, как тренируется с гирей

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/gagara1987

Певица Полина Гагарина опубликовала в своем личном блоге видео, на котором она тренируется с гирей. Об этом сообщает "Радио 1".

Гагарина рассказала, что решила добавить к привычным занятиям силовую нагрузку. Вес снаряда пока составляет шесть килограммов. Сначала певица поднимала гирю двумя руками, затем одной, а после выполнила несколько приседаний и наклонов.

"Моя новая любовь – гиря", – подписала ролик артистка.

Певица серьезно следит за фигурой: уделяет внимание питанию и регулярно занимается. Некоторые поклонники восхищаются ее внешностью, другие критикуют за чрезмерную худобу и предполагают использование фотошопа. Сама Гагарина на подобные замечания обычно не реагирует или отвечает с иронией.

Ранее телеведущий Алексей Столяров прошел сложное испытание из программы подготовки космонавтов. Тренировка состоялась в рамках проекта "Космическая экспедиция". Надев скафандр, он оказался в полноразмерном макете российского сегмента МКС в бассейне на глубине 10 метров.

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