Актриса Надежда Ангарская рассказала о похудении на 38 кг

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nadezhdaanga

Актриса, участница юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) рассказала, что с 2024 года похудела на 38 килограммов.

Она опубликовала в Сети фото, наглядно показывающее, что вес, который она потеряла, равняется семи пятилитровым бутылкам воды. Ангарская призналась, что результат удивил даже ее саму. Актриса до сих пор не понимает, как смогла похудеть, и назвала себя молодцом.

В свою очередь, подписчики шоувумен активно отреагировали на публикацию. Пользователи похвалили Ангарскую, отметили силу воли и признались, что история похудения вдохновила их заняться собой.

Работу над снижением веса артистка начала почти 2 года назад. Тогда же она обратилась к эндокринологу. Ангарская соблюдала специальную диету и периодически приезжала к врачу, чтобы контролировать процесс и при необходимости корректировать план действий.

Ангарская уже признавалась, что ограничения в питании давались ей тяжело. Поэтому к ее похудению добавили медикаментозную терапию. Сейчас актриса принимает препарат, который снижает аппетит, и постепенно меняет пищевые привычки, чтобы в дальнейшем отказаться от уколов. При этом Ангарская не хотела скрывать использование препарата или создавать впечатление, будто ее преображение произошло благодаря "чуду". Однако она призывала желающих избавиться от лишнего веса обращаться к специалистам и не пытаться бездумно повторять чужой опыт.

Кроме того, Ангарская начала регулярно заниматься фитнесом. Сначала она около получаса интенсивно тренируется на кардиотренажере, после чего выполняет силовые упражнения с гантелями. Тренировки ей даются непросто, однако останавливаться на достигнутом она не собирается и продолжает работать над своей фигурой.

Ранее актриса Мария Аронова рассказала, что ей удалось похудеть на 22 килограмма. Она призналась, что примером для нее стал ее сын Владислав, который за год избавился от 45 килограммов лишнего веса. Актриса подчеркнула, что ради фигуры отказалась от некоторых любимых блюд, например жареной картошки. Также Аронова теперь не ест мучное и колбасу.