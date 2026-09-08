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08 сентября, 13:16

Экономика

Ушел из жизни первый председатель ЦБ Матюхин

Фото: РИА Новости/Александр Поляков

На 92-м году жизни ушел из жизни первый председатель Центробанка России Георгий Матюхин. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что он скончался 5 сентября, не дожив день до своего 92-летия. Центробанк выразил глубокие соболезнования родным и близким.

Как указали представители ЦБ, Матюхин был деятельным и ответственным руководителем, глубокие знания и опыт которого были востребованы на важных направлениях работы.

Матюхин родился в 1934 году в Барнауле. Он окончил Семипалатинский геологоразведочный техникум, затем работал геологом в Таджикистане и Западной Сибири. После обучения в МГИМО работал в КГБ СССР, Международном инвестиционном банке, Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР.

В августе 1990 года его назначили исполняющим обязанности председателя правления Госбанка РСФСР, а 25 декабря того же года – председателем Центрального банка РСФСР.

Его главным достижением на этом посту стало создание двухуровневой банковской системы России, при которой Центральный банк отвечает за денежно-кредитную политику и регулирование банковского сектора, а коммерческие банки работают с клиентами.

После упразднения Госбанка СССР в декабре 1991 года функции эмиссионного центра и органа денежно-кредитного регулирования перешли к современному Банку России. В 1992 году Матюхин был освобожден от должности председателя Центробанка, затем занимал руководящие должности в коммерческих банках.

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