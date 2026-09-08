Мужчина прошел по стропе на высоте 70 метров в Башкирии

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Житель Уфы Сергей Шилов прошел по натянутой стропе над Розовыми скалами в Белорецком районе Башкирии. Об этом сообщает местный телеканал UTV.

Шилов работает промышленным альпинистом и специалистом по уходу за деревьями. Слэклайном он занимается более 10 лет.

"Когда я иду по стропе, чувствую себя всегда по-разному. Иногда страх. Иногда восторг. Интересно со всем этим справляться, доходить до конца", – рассказал мужчина.

Он добавил, что линия на Розовых скалах получилась очень тяжелой с точки зрения баланса, поэтому пройти ее было спортивным интересом.

Ранее спортсмен-экстремал и многократный рекордсмен мира Сергей Бойцов прыгнул с парашютом с 338-метровой высоты башни "Меркурий", которая расположена на территории "Москва-Сити". Акция прошла в поддержку Международного фестиваля молодежи, который пройдет в 2026 году в Екатеринбурге.

Как добавили в Росмолодежи, это первый официальный бейс-прыжок со здания с дымовой шашкой в России. Сам спортсмен назвал это возможностью выйти за пределы привычного.

