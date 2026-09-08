Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 13:23

Общество

Мужчина прошел по стропе на высоте 70 метров в Башкирии

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/shiloveslack

Житель Уфы Сергей Шилов прошел по натянутой стропе над Розовыми скалами в Белорецком районе Башкирии. Об этом сообщает местный телеканал UTV.

Шилов работает промышленным альпинистом и специалистом по уходу за деревьями. Слэклайном он занимается более 10 лет.

"Когда я иду по стропе, чувствую себя всегда по-разному. Иногда страх. Иногда восторг. Интересно со всем этим справляться, доходить до конца", – рассказал мужчина.

Он добавил, что линия на Розовых скалах получилась очень тяжелой с точки зрения баланса, поэтому пройти ее было спортивным интересом.

Ранее спортсмен-экстремал и многократный рекордсмен мира Сергей Бойцов прыгнул с парашютом с 338-метровой высоты башни "Меркурий", которая расположена на территории "Москва-Сити". Акция прошла в поддержку Международного фестиваля молодежи, который пройдет в 2026 году в Екатеринбурге.

Как добавили в Росмолодежи, это первый официальный бейс-прыжок со здания с дымовой шашкой в России. Сам спортсмен назвал это возможностью выйти за пределы привычного.

Читайте также


обществорегионы

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика