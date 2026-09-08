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08 сентября, 13:45

В мире

Мужчина в Южной Корее умер после свадьбы с молодой вьетнамкой

Фото: depositphotos/badboydt7​

50-летний житель Южной Кореи скончался от сердечного приступа через три месяца после того, как женился на гражданке Вьетнама, которая была младше его примерно на 30 лет, сообщает портал Mothership со ссылкой на друга мужчины, опубликовавшего историю в социальной сети.

По словам друга, мужчина (в публикации он обозначен инициалом А) познакомился с девушкой в интернете. У них завязался онлайн-роман. А хотел жениться, но его мать была против брака с иностранкой. После смерти матери он все-таки привез возлюбленную в Южную Корею.

Проблемы начались сразу после свадьбы. В первую ночь А обнаружил, что у жены татуировки по всему телу. Позже выяснилось, что она передала ему венерическое заболевание. Жена конфликтовала с ним, не хотела спать в одной постели и желала вернуться во Вьетнам. После одной из ссор они подрались, а затем, по словам А, жена ударила его по лицу, когда он спал.

Муж подвергался избиениям со стороны молодой жены, которая выбила ему три зуба. Друг утверждает, что лично видел следы побоев на теле и лице А. После этого мужчина впал в депрессию. Спустя три месяца после свадьбы он скончался от сердечного приступа. В оставленной им записке он жаловался, что жена сильно его избивала, и называл ее "страшной женщиной".

Друг А обратился в полицию. Главной уликой против девушки он считает записку.

Ранее в Китае мужчина вступил в брак через три дня после знакомства, но потом оказалось, что у женщины есть финансовые долги и проблемы со здоровьем, о которых она не сообщила.

Мужчина подал на развод, однако женщина настаивала, что это заявление вызвало у нее депрессию. Она также обвинила супруга в том, что он требовал от нее носить макияж, заниматься домашними делами и устроиться на работу.

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