Дирижер Спиваков впервые после госпитализации выступил на премии Корша

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Фадеичев

Народный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков впервые после госпитализации вышел на сцену.

Спиваков выступил на открытии ежегодной премии Корша в Театре наций. Следующий концерт запланирован на 12 сентября, в день рождения дирижера. Он выступит в Доме музыки вместе с актрисой Алисой Фрейндлих.

Изначально концерт должен был состояться 21 июня, но из-за болезни Спивакова его перенесли.

О госпитализации народного артиста СССР 19 июня сообщил митрополит Иларион. Тогда священнослужитель заявил, что у Спивакова подозрение на инсульт. Однако позже эта информация не подтвердилась.

Супруга Спивакова сообщила, что информация о подозрении на недуг была подана неверно из-за "испорченного телефона". По ее словам, никаких угроз жизни ее мужа не было. Причиной госпитализации стала пневмония. 3 июля дирижер был выписан из больницы.

