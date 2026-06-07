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07 июня, 16:47 (обновлено 07.06.2026 20:30)

Культура

Сергей Гармаш опроверг информацию об ухудшении самочувствия

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Советский и российский актер Сергей Гармаш опроверг появившуюся в СМИ информацию об ухудшении самочувствия. Его слова передает ТАСС.

"Это чепуха полная, абсолютная утка", – заявил народный артист РФ.

Ранее СМИ заявили, что актера экстренно доставили в больницу с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Ему также запретили употреблять спиртное и есть сладкое из‑за обострения гастрита.

В свою очередь, представитель актера Олег Будрин сообщил РИА Новости, что Гармаш уже не первый год борется с гастритом. В этот раз, по его словам, произошло обострение болезни. Однако он не смог сказать, лежит ли в больнице артист.

Будрин добавил, что актера изначально привезли в медучреждение для того, чтобы сделать гастроскопию. Он связал обострение болезни со множеством причин, в том числе с нерегулярным питанием. При этом чувствует себя Гармаш, по словам его представителя, нормально.

"Все будет хорошо. Это гастрит, он у каждого второго человека", – заключил Будрин.

В свою очередь, в пресс-службе театра Мастерская "12" Никиты Михалкова" сообщили ТАСС, что Гармаш вернется к репетициям в 8 июня, которые продлятся 4 дня. Уже 26 июня зрители смогут увидеть народного артиста России в рамках театрально-концертной программы "И жизнь, и слезы, и любовь!".

В театре рассказали, что Гармаш проходил плановое медицинское обследование, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Самочувствие артиста характеризуется как хорошее, он находится в рабочем графике.

"Все сообщения о якобы экстренной госпитализации и серьезных проблемах со здоровьем не имеют под собой никаких оснований и не соответствуют действительности", – уточнили в театре.

Ранее певица и актриса Анна Семенович рассказала, что получила сильную травму пальца, случайно ударившись дверью. По ее словам, она перебила его до кости, ей наложили шесть швов. Кроме того, части пальца она лишилась.

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