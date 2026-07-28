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28 июля, 06:00

Транспорт

Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет авиарейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что подобные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры безопасности продолжают действовать в аэропортах Внуково и Жуковский – обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами.

Ограничения объявлены в столичных аэропортах на фоне угрозы атаки БПЛА. Всего с полуночи над территорией Московского региона был уничтожен 81 беспилотник.

Росавиация снизила предельную высоту полета в районе московских аэропортов до 4 900 метров

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