Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

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Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет авиарейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что подобные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры безопасности продолжают действовать в аэропортах Внуково и Жуковский – обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами.

Ограничения объявлены в столичных аэропортах на фоне угрозы атаки БПЛА. Всего с полуночи над территорией Московского региона был уничтожен 81 беспилотник.