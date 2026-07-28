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28 июля, 07:53

Происшествия

9 человек пострадали в ДТП в Амурской области

Фото: MAX/"МЧС Амурской области"

9 человек пострадали в результате столкновения частного микроавтобуса с припаркованным на обочине грузовиком в Амурской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Авария произошла утром 28 июля на 59-м километре Новотроицкого шоссе. Микроавтобус следовал из города Свободного в Благовещенск. В условиях тумана водитель не заметил стоящий на обочине грузовой автомобиль и столкнулся с ним.

Предварительно, в салоне микроавтобуса было 8 человек, 6 из них получили ранения различной степени тяжести.

На место случившегося прибыли сотрудники пожарной части № 42 села Новопетровка и спасатели МЧС России. Из-за сильной деформации кабины водителя грузовика его пришлось деблокировать с помощью специального аварийно-спасательного инструмента.

Спасатели также оказали доврачебную помощь пострадавшим до прибытия медиков. Затем их передали бригадам скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в результате аварии погибли 6 человек. Водитель за рулем легкового автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением и врезался в дерево. Погибшими оказались водитель легковушки и 5 его пассажиров.

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