Внук Шарля де Голля назвал способность видеть в людях лучшее особенностью русской души

Фото: РИА Новости/Алексей Смагин

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер заявил, что способность смотреть дальше конфликтов и видеть в людях лучшее является главной особенностью русской души.

По словам Пьера де Голля, его дед был человеком, который глубоко осознавал свое предназначение, любил историю Франции, а также уважал другие народы. Он напомнил, что речь генерала де Голля в Пномпене в 1966 году отражала идею примирения.

При этом, добавил он, в России французам не ставили в вину то, что у них был Наполеон, которого уважают как выдающегося государственного деятеля, несмотря на Отечественную войну.

"Именно это, на мой взгляд, необыкновенно в русской культуре и русской душе: способность смотреть дальше конфликтов, дальше разделений и уметь видеть в великих людях и великих лидерах то лучшее, что может служить примером", – приводит слова Пьера де Голля РИА Новости.

Внук экс-президента Франции ранее поделился планами переехать вместе с семьей в Россию и получить российское гражданство. По его словам, это была бы большая честь, так как "Россия – великая страна".

Политик признался, что испытывает большое восхищение Россией, а также считает, что его дети именно здесь смогут получить лучшее образование.