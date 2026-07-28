Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 09:36

Политика

Внук Шарля де Голля назвал способность видеть в людях лучшее особенностью русской души

Фото: РИА Новости/Алексей Смагин

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер заявил, что способность смотреть дальше конфликтов и видеть в людях лучшее является главной особенностью русской души.

По словам Пьера де Голля, его дед был человеком, который глубоко осознавал свое предназначение, любил историю Франции, а также уважал другие народы. Он напомнил, что речь генерала де Голля в Пномпене в 1966 году отражала идею примирения.

При этом, добавил он, в России французам не ставили в вину то, что у них был Наполеон, которого уважают как выдающегося государственного деятеля, несмотря на Отечественную войну.

"Именно это, на мой взгляд, необыкновенно в русской культуре и русской душе: способность смотреть дальше конфликтов, дальше разделений и уметь видеть в великих людях и великих лидерах то лучшее, что может служить примером", – приводит слова Пьера де Голля РИА Новости.

Внук экс-президента Франции ранее поделился планами переехать вместе с семьей в Россию и получить российское гражданство. По его словам, это была бы большая честь, так как "Россия – великая страна".

Политик признался, что испытывает большое восхищение Россией, а также считает, что его дети именно здесь смогут получить лучшее образование.

Читайте также


политика

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика