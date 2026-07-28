"Лето в Москве" с 29 июля по 2 августа приглашает на мастер-классы и научное шоу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 29 июля по 4 августа в столице состоятся десятки мероприятий проекта "Лето в Москве". Горожан и гостей города ждут мастер-классы, выставки, патриотические акции, научные шоу, спортивные события и фестивали, сообщил портал мэра и правительства города.

События развернутся на флагманских площадках "Мой район", а также на ВДНХ, в парках, библиотеках и на других городских пространствах. Вход на большинство мероприятий свободный.

Одним из ключевых событий станет кулинарный челлендж с участием известного шеф-повара Василия Емельяненко. Мероприятие пройдет 29 июля в 17:00 на площадке "Мой район" в парке "Сосенки". Участники будут готовить блюда по специальному рецепту, которые затем будут представлены на дегустацию. В финале состоится награждение победителей и автограф-сессия с шеф-поваром.

В 17:00 того же дня на площадке в Юрловском проезде начнется мастер-класс по созданию патриотических открыток. Участники научатся работать с декоративными материалами и украсят открытки с теплыми пожеланиями для защитников. С 12:00 до 20:00 на улице Лукинской пройдет занятие по фотографии, на которое приглашены москвичи и гости столицы старше 6 лет.

30 июля с 12:00 до 16:00 перед Дворцом культуры "Московский" состоится патриотическая акция "Сеть единства: каждый узел – вклад в общее дело". Инструкторы Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" будут обучать всех желающих техникам изготовления маскировочных покрытий.

31 июля с 19:00 до 22:00 на той же площадке пройдет мини-мастер-класс "Хрустящий привал". Гости узнают, как готовить попкорн, и смогут попробовать свежий продукт.

1 августа киностудия "Союзмультфильм" проведет мастер-класс по мультипликации на фестивальной площадке "Московских сезонов" на улице Перерве. Начало в 13:30. Дети пройдут путь режиссера анимации – от идеи до покадровой съемки и готового мультфильма. В этот же день на территории ВДНХ в тематическом парке "Орион" организуют мастер-классы по кастомизации игрушечных машинок и созданию праздничных рисунков. Творческая программа приурочена ко дню рождения "Воздушного трамвая".

29 июля с 12:00 до 20:00 перед Дворцом культуры "Московский" откроется выставка-лекция "Память. Поддержка. Единство". Посетители познакомятся с деятельностью Троицкого гуманитарного центра, узнают о волонтерских инициативах и смогут поучаствовать в сборе посылок для бойцов.

1 августа в 14:00 в амфитеатре на Покровском бульваре начнется Кубок КВН летнего лагеря "Молодежь Москвы". В этом конкурсе примут участие лучшие команды из московских и подмосковных лиг КВН, которые представят свои приветствия. Победители получат четыре путевки на 38-й Международный фестиваль команд КВН "КиВиН-2027", который пройдет в Сочи.

2 августа состоится экскурсия "Факты об артефактах". Встреча участников запланирована на 14:30 у библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева. Во время экскурсии участники прогуляются по Мясницкой улице и ее переулкам, изучат старинные вывески, люки и мостовые, а завершат свой маршрут у станции метро "Тургеневская".

29 июля с 12:00 до 20:00 на флагманской площадке "Мой район" перед Дворцом культуры "Московский" пройдет акция "Полевая почта". Гости напишут письма, создадут рисунки и оформят открытки для защитников. В этот же день с 17:00 до 19:00 на площадке в Зеленограде организуют интерактивную программу "Экспедиция в эпоху динозавров" с раскопками окаменелостей и играми.

30 июля в 17:00 на площадке в Юрловском проезде состоится конная медитация – практика взаимодействия с лошадью для восстановления внутреннего баланса.

1 августа в парке "Орион" на ВДНХ откроется зона интерактивных игр в честь дня рождения канатной дороги "Воздушный трамвай". Участники сыграют в "Метро", "Такси", "Трамвайчики" и "Тянем-потянем".

30 июля с 18:00 до 20:00 на флагманской площадке "Мой район" в парке Дружбы пройдет медиадень. В программе – встречи с медийными лицами, конкурсы, розыгрыши, флешмобы, лекция о секретах успеха и концерт. Для гостей организуют тематические фотозоны.

31 июля с 18:00 до 20:00 в парке 850-летия Москвы пройдет фестиваль "Краски Холи". Гостей ждут танцевальные выступления, мастер-классы и концертная программа. На территории будут организованы пункты с водой и салфетками, а также специальные зоны, где можно избежать попадания красок.

1 августа в 18:00 в детском парке на Загородном шоссе начнется шоу трансформеров. Зрители увидят захватывающие бои роботов, трюки со спецэффектами и музыкальные номера. В тот же день в 20:00 на набережной Москвы-реки пройдет химическое шоу, в рамках которого будут показаны безопасные эксперименты.

Также 1 августа в кинопарке "Москино" пройдет кинозабег, в котором примут участие около 1,5 тысячи человек. Бегуны преодолеют дистанции по съемочным площадкам.

Ранее сообщалось, что в рамках "Лета в Москве" в "Лужниках" пройдет спортивный фестиваль. В Южном спортивном центре оборудуют несколько тематических локаций, которые будут доступны с 1 августа по 6 сентября.

Например, в пляжной зоне откроют речную аллею – водный маршрут длиной 80 метров для катания на сапбордах. Там же будет работать пункт проката. Для семейного отдыха будет фудкорт и пляжная зона, а также каток и выступления по гидрофлаю.