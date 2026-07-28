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28 июля, 15:46

Спорт

Спортивный фестиваль пройдет с 1 августа по 6 сентября в "Лужниках"

Фото: leto.sport.mos.ru

Спортивный фестиваль в рамках сезонного проекта "Лето в Москве" пройдет в олимпийском комплексе "Лужники" с 1 августа по 6 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В Южном спортивном центре "Лужников" обустроят несколько тематических локаций. Например, в пляжной зоне откроют речную аллею – водный маршрут длиной 80 метров для катания на сапбордах. Там же будет работать пункт проката.

Также на площадке установят шесть кортов для игры в падел. Гости смогут не только сыграть сами, но и увидеть показательные матчи профессиональных игроков. Для участия необходима предварительная регистрация.

Для любителей активного отдыха пройдут тренировки от спортивных студий, установят скалодром. На роллердроме организуют шоу-программы с участием известных роллеров и свободное катание.

Кроме того, посетители смогут пройти полосу препятствий и сыграть в настольный теннис. В кибербаре будут доступны игровые приставки, роботохоккей и другие развлечения. Для семейного отдыха предусмотрена пляжная зона с фудкортом. В программу также войдут каток и показательные выступления по гидрофлаю.

Ранее стало известно, что жители столицы определят лучшие открытые бассейны проекта "Лето в Москве" с помощью проекта "Активный гражданин". В списке зоны для купания в парках "Сокольники", 50-летия Октября, "Серебряный бор", Измайловском парке, на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское".

День физкультурника отметят на столичных площадках 8 и 9 августа

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Сюжет: Лето в Москве
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