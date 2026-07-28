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28 июля, 17:37

Происшествия

Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мирный житель погиб при атаке ВСУ на коммерческий объект в поселке Новосадовом в Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона.

Мужчина умер на месте от полученных травм. Помимо него, еще один человек получил ранения. Его доставили в больницу № 2 в Белгороде с предварительным диагнозом "акубаротравма".

Кроме того, в результате атаки загорелись оборудование и машина. Спасатели оперативно потушили пожар.

Ранее сообщалось, что 19 мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в Шебекине. При этом 6 раненых находились в тяжелом состоянии. Также в населенном пункте были повреждены автобус, грузовой автомобиль, а также осколками была посечена легковушка.

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, в частности собирают доказательства, устанавливают модель и тип БПЛА.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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