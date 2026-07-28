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28 июля, 16:15

Мэр Москвы

Собянин: церковь Вознесения Господня в "Коломенском" открыта после реставрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Церковь Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское" вновь доступна для посетителей после реставрации, которая продолжалась 2,5 года. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Храм, возведенный в 1532 году, является одним из первых каменных шатровых сооружений на Руси и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, отметил мэр. В ходе работ там была укреплена кирпичная кладка, восстановлен белокаменный декор, позолочены крест и декоративное яблоко на вершине шатра. Исторический облик памятника полностью сохранен.

В дни великих православных праздников в церкви, как и раньше, будут проходить богослужения, добавил Собянин. Кроме того, храм продолжает работать как музей. Гостям доступно не только богослужебное пространство, но и подклет – нижний этаж, где размещена постоянная экспозиция, посвященная истории церкви и обретению Державной иконы Божией Матери.

Само храмовое пространство будет открыто только в теплый сезон. Например, сейчас там доступна экспозиция, рассказывающая об истории иконостасов и празднике Вознесения. Выставка работает круглосуточно.

Ранее в Ново-Переделкине начались реставрационные работы на даче Александра Левенсона. Специалистам предстоит удалить старую краску и лак со стен, нанести на них защитные составы, обновить кирпичную кладку цоколя и провести замену пакли на бревенчатом срубе. Они также высадят рядом новые деревья.

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