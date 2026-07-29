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01:16

Транспорт

Минтранс планирует сделать поездки в такси для семей с детьми дешевле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минтранс России работает над повышением доступности поездок в такси для пассажиров с детьми. Ведомство уже подготовило соответствующие поправки в законодательство и совместно с "Яндекс Такси" разрабатывает дорожную карту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

В настоящее время законопроект находится на согласовании с заинтересованными органами власти. Разрабатываемая дорожная карта направлена на повышение доступности перевозок для пассажиров с детьми, в том числе для многодетных семей.

В Минтрансе напомнили, что с 1 июня 2026 года в Уфе запущен пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки. По результатам эксперимента будет рассмотрена возможность его расширения на другие регионы.

Минтранс РФ также разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. В министерстве рассказали, что указатель выделит такие места там, где они особенно важны – возле образовательных и медицинских учреждений, торговых центров.

Между тем в ОП РФ предложили оборудовать в "чистых" зонах аэропортов специальные пространства для семей с детьми. По мнению экспертов, комнаты матери и ребенка необходимо размещать не только в зонах регистрации, но и за предполетным контролем.

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