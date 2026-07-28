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28 июля, 21:52

Политика

МИД РФ призвал международные структуры отреагировать на удары ВСУ по автобусам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва решительно осуждает удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирским автобусам в российских регионах и призывает международные структуры дать оценку этим действиям, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она также призвала всех ответственных участников мирового сообщества, в том числе профильные международные ведомства и независимые СМИ, публично отреагировать на "кровавые акции ВСУ".

Кроме того, дипломат пожелала выздоровления всем пострадавшим.

Ранее силы ВСУ атаковали с помощью дрона рейсовый автобус в городе Шебекине Белгородской области. Пострадали 19 человек, 18 из них доставили в Шебекинскую ЦРБ, из которых 15 получили осколочные ранения, еще 3 – бакубаротравмы. Причем 6 граждан находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Помимо этого, пять человек пострадали после того, как ВСУ атаковали пассажирский автобус в Горловке. Они получили ранения различной степени тяжести. По данному факту также возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

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