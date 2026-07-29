США и Саудовская Аравия нанесли удары по террористам в Ираке

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Войска США и Саудовской Аравии нанесли точечные удары в Ираке по террористическим группировкам, связанных с Ираном. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Удары стали ответом на попытки атак по американским войскам и энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии. Под прицел попали объекты, связанные с материально-техническим обеспечением и хранением оружия.

По данным CENTCOM, с февраля по апрель 2026 года в Ираке было зафиксировано более 600 попыток нападений на граждан и объекты США со стороны террористических группировок, связанных с Ираном.

"КСИР (Корпус стражей исламской революции. – Прим. ред.) и его террористические прокси должны прекратить эти атаки, чтобы избежать дальнейших военных ответных мер со стороны США", – отметили в командовании США.

В Минобороны Саудовской Аравии подчеркнули, что королевство не стремится к эскалации, но ответит на любое агрессивное действие, которому подвергнется.

Ранее средства ПВО Саудовской Аравии перехватили несколько беспилотников, которые были нацелены на нефтяные объекты королевства. Атаки были предприняты с территории Ирака.

Вскоре после этого боевики КСИР попытались провести внезапную атаку на силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке, при помощи баллистических ракет. Однако американские военные перехватили все запущенные снаряды.