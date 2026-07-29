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00:53

Политика

Россия ведет переговоры с КНР и Индией по проектам в сибирском кластере редкоземов

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Переговоры о проектах глубокой переработки редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском кластере ведутся с партнерами из Китая, Индии и стран Ближнего Востока. Об этом рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников в интервью газете "Ведомости".

По его словам, диалог идет как на государственном уровне, так и напрямую между компаниями.

"Заинтересованность есть. Задача состоит в том, чтобы выработать модель, при которой Россия сможет выступать качественным интегратором интересов и собирать вокруг проектов партнеров", – отметил Масленников.

При этом он признал наличие определенных ограничений: доступ к технологиям, проблемы с платежами, риски вторичных санкций со стороны США и Евросоюза. Однако, подчеркнул замсекретаря Совбеза, даже в этих условиях партнеры готовы к кооперации.

"Критические металлы вместе с энергетикой – это элементная база практически для всех новых технологических рынков. Поэтому интерес к ним носит стратегический характер", – объяснил Масленников.

В 2025 году в России открыли и поставили на баланс более 200 месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ). Примерно столько месторождений удается открывать в стране ежегодно.

Среди крупнейших открытий – месторождения калийно-магниевых солей. Например, Иванихинское месторождение в Саратовской области имеет запас в один миллиард тонн. А Целинное в этом же регионе – два миллиарда тонн.

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