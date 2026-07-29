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29 июля, 08:00

Транспорт

2ГИС запустил сенсорную навигацию для поездок без сигнала GPS

Фото: depositphotos/bernardbodo

В 2ГИС появилась сенсорная навигация, которая сможет вести пользователя по маршруту, даже если телефон не может точно определить местоположение. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Приложение задействует встроенные датчики смартфона – акселерометр и гироскоп – и с их помощью продолжает рассчитывать движение. Функция получила название сенсорной (инерциальной) навигации и теперь доступна всем пользователям 2ГИС на iOS и Android.

В сервисе пояснили, что раньше в местах с нестабильным приемом спутникового сигнала геопозиция могла "прыгать" или замирать, и водителю приходилось ориентироваться самостоятельно либо включать ручной режим навигации. Теперь, когда сигнал пропадает или становится ненадежным, навигатор автоматически переключается на сенсорное ведение и продолжает показывать движение автомобиля, опираясь на данные датчиков. При этом важно, чтобы телефон был надежно закреплен в держателе.

Акселерометр фиксирует ускорение и помогает определить скорость автомобиля, а гироскоп – направление движения и повороты. При этом важно, чтобы телефон был надежно закреплен в держателе. Объединяя эти данные с последней известной геопозицией и картой, навигатор продолжит корректную работу до появления стабильного спутникового сигнала.

"Длинные тоннели, плотная городская застройка, горные серпантины – в таких местах сигналы спутников часто становятся нестабильными. Мы научили навигатор опираться на сенсоры смартфона и продолжать уверенно вести водителя в незнакомых местах и на сложных развязках, пока спутники снова не будут доступны", – рассказал менеджер продукта "Транспорт" в 2ГИС Дмитрий Шварц.

Он добавил, что лучше всего местоположение по-прежнему определяют по спутниковым сигналам, а сенсоры помогают наиболее точно предугадать местоположение пользователя. Это решение повышает точность автомобильной навигации в местах с нестабильной геолокацией.

Включить или отключить новую функцию можно в настройках навигатора – там появился пункт "Использовать сенсоры, если сигнал GPS ненадежный".

Ранее в навигаторе появилась новая функция "Зеленая волна", которая подскажет водителям оптимальную скорость для проезда серию светофоров на зеленый, оставаясь в пределах разрешенной ПДД скорости на участке.

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