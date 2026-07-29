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29 июля, 09:46

Транспорт

23 новых автобуса "Ситимакс-9" выйдут на маршруты проекта "Москва – область"

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

В Москве передали 23 новых автобусов среднего класса "Ситимакс-9" российского производства. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Машины начали поставлять на площадку Мосгортранса "Красногорск", а первая техника новой поставки вышла на маршрут № 1594 в Одинцовском городском округе.

"Ситимакс-9" – одна из передовых моделей автобусов среднего класса российского производства. По заключенному в 2025 году контракту в столицу придут 23 такие машины. Современная техника сделает поездки пассажиров еще более комфортными. По поручению Сергея Собянина продолжаем развивать пригородные маршруты в рамках проекта "Москва – область", – отметил Ликсутов.

Автобус рассчитан на перевозку до 77 пассажиров. Площадь низкого пола составляет 10 квадратных метров, а две широкие двери позволяют ускорить посадку и высадку. Сиденья и поручни закреплены на боковой части кузова и не мешают перемещению по салону. Накопительная площадка оборудована местами для маломобильных пассажиров.

"Ситимакс-9" подходит для работы на сложных участках дорог, где крупногабаритным автобусам может быть трудно проехать или совершить поворот.

Оценить поездку пассажиры могут с помощью QR-кодов, размещенных у кабины водителя и над площадкой для колясок, велосипедов и крупного багажа в центральной части салона. После сканирования кода камерой смартфона можно заполнить анкету обратной связи.

В 2025 году в систему городского транспорта включили 25 действующих пригородных маршрутов на северо-западном и западном направлениях. Это стало возможным благодаря договоренностям между правительствами Москвы и Московской области. Всего за время работы проекта введено более 50 пригородных маршрутов, которыми ежедневно пользуются свыше 160 тысяч пассажиров.

Оплатить проезд можно картой "Тройка". Приобрести и пополнить ее можно в кассах и автоматах столичного метро, а также онлайн через приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт". Пополнение карты необходимо активировать на любом валидаторе в салоне автобуса.

Ранее стало известно, что с начала лета сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" зафиксировали 41 тысячу случаев безбилетного проезда в столичном метро. Чаще всего нарушения выявляли на станциях "ВДНХ", "Комсомольская", "Охотный Ряд", "Павелецкая" и "Площадь Революции". На каждой станции дежурят по два контролера, на загруженных узлах – до пяти.

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