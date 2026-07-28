Более 40 тыс безбилетников выявили в столичном метро с начала лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

41 тысячу случаев безбилетного проезда в столичном метро зафиксировали сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" с начала лета. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Чаще всего нарушения встречались на пяти станциях:

"ВДНХ" Калужско-Рижской линии – 4 449 случаев;

"Комсомольская" Кольцевой линии – 4 426 случаев;

"Охотный Ряд" Сокольнической линии – 2 040 случаев;

"Павелецкая" Замоскворецкой линии – 1 954 случая;

"Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии – 1 904 случая.

По словам Ликсутова, на каждой станции обычно дежурят по два контролера, а на загруженных узлах могут одновременно находиться до пяти сотрудников. Они фиксируют не только безбилетный проезд, но и неправомерное использование льготных транспортных карт.

Вице-мэр призвал пассажиров с уважением относиться к работе контролеров и обязательно оплачивать проезд. Важно также заранее вносить средства на транспортные карты "Тройка". Деньги от оплаты помогают Московскому транспорту развиваться.

Чтобы избежать штрафов, пассажирам стоит помнить несколько правил. Например, дети до семи лет могут проехать бесплатно, но родители должны быть готовы в случае необходимости показать контролерам документ, который подтвердит возраст ребенка. Также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие право на льготный проезд.

За активное воспрепятствование работе контролеров нарушителям грозит штраф, а за оскорбление или нападение на них – уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что ТиНАО, САО и ЗАО стали лидерами по количеству выявленных безбилетников среди пассажиров наземного городского транспорта в Москве во втором квартале этого года. Всего в апреле – июне штрафы за безбилетный проезд получили более 102 600 пассажиров, что на 13,3% меньше, чем в 2025 году. При этом меньше всего нарушений было зафиксировано в СВАО, ВАО и ЮВАО.