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28 июля, 21:25

Происшествия

Временное жилье предоставят пострадавшим от атаки БПЛА в Чехове

Фото: телеграм-канал "Михаил Собакин | Чехов"

Всем жителям дома в подмосковном Чехове, чье имущество пострадало при атаке БПЛА, предоставят временное жилье. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городского округа Михаил Собакин.

На месте происшествия развернут мобильный пункт приема граждан. Специалисты экстренных служб и правоохранители принимают заявления от тех, у кого разбиты окна в квартирах или повреждены автомобили. Параллельно продолжается поквартирный обход.

До конца среды, 29 июля, эксперты Фонда капитального ремонта проведут осметчивание всех работ и начнут восстанавливать квартиры. Управляющая компания уже принимает заявки и рассчитывает стоимость замены окон.

Собакин добавил, что ситуация строго контролируется. Власти Чехова продолжат быть на связи с пострадавшими до завершения ремонта жилья.

Беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове утром 28 июля. При падении еще одного дрона произошло возгорание шин на открытой площадке, а в садовом товариществе "Дубрава" загорелся частный дом. Людей в тот момент там не было.

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