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28 июля, 20:15

Общество

В Госдуме предложили ввести федеральную гарантию бесплатной услуги "Социальная няня"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру труда Антону Котякову с предложением закрепить на федеральном уровне бесплатную услугу "Социальная няня" для семей с детьми до трех лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, депутаты Ксения Горячева и Антон Ткачев. Они предложили выделить минимум 20 часов в месяц на каждую семью для бесплатного присмотра за ребенком. Услугой можно будет воспользоваться как дома, так и в организациях соцобслуживания.

В первую очередь такую помощь должны будут получать студенческие, многодетные и неполные семьи, а также родители с детьми-инвалидами и семьи, в которых одновременно родились двое и более детей. Кроме того, услуга будет предоставляться оказавшимся в трудной жизненной ситуации и тем, кому не хватило места в яслях.

По мнению парламентариев, перевод этой меры в статус федеральной гарантии разгрузит семьи до получения места в яслях, а также поможет родителям уделить больше времени обучению, работе и решению социальных вопросов.

Ранее в Мосгордуме предложили создать единый реестр нянь на портале "Госуслуги". Там могли бы быть опции проверки личности, здоровья, отсутствия судимости, а также отзывы. Это дало бы возможность сделать уход за детьми безопаснее, считает депутат Мария Воропаева.

В Госдуме предложили выделять бесплатных нянь семьям с детьми до 3 лет

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