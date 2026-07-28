На "Госуслугах" предложили создать единый реестр нянь

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В Мосгордуме предложили создать единый реестр нянь на портале "Госуслуги". Об этом заявила ТАСС депутат Мария Воропаева.

"Мы настаиваем на создании единого реестра нянь на "Госуслугах". С проверкой личности, здоровья, отсутствия судимости, с профессиональными отзывами", – сказала Воропаева.

Депутат считает, что мера позволит сделать уход за детьми более безопасным, а также даст возможность женщинам выходить на работу и не терять профессиональные навыки.

Воропаева подчеркнула, что государство должно помогать одиноким матерям, женщинам с детьми и инвалидностью. По ее словам, зачастую услуги нянь становятся единственной возможностью для матерей-одиночек продолжать трудовую деятельность. При этом они хотят быть уверенными в том, что отдают детей в хорошие руки.

Ранее сенатор Дарья Лантратова и депутат Госдумы Екатерина Стенякина предложили разработать новые меры поддержки одиноких родителей. При этом в последнее время в России была создана качественная материальная база в дошкольных учреждениях, а среди предложений – круглосуточные группы в детских садах или ясельные группы.