Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 11:51

Общество

На "Госуслугах" предложили создать единый реестр нянь

Фото: depositphotos/HayDmitriy

В Мосгордуме предложили создать единый реестр нянь на портале "Госуслуги". Об этом заявила ТАСС депутат Мария Воропаева.

"Мы настаиваем на создании единого реестра нянь на "Госуслугах". С проверкой личности, здоровья, отсутствия судимости, с профессиональными отзывами", – сказала Воропаева.

Депутат считает, что мера позволит сделать уход за детьми более безопасным, а также даст возможность женщинам выходить на работу и не терять профессиональные навыки.

Воропаева подчеркнула, что государство должно помогать одиноким матерям, женщинам с детьми и инвалидностью. По ее словам, зачастую услуги нянь становятся единственной возможностью для матерей-одиночек продолжать трудовую деятельность. При этом они хотят быть уверенными в том, что отдают детей в хорошие руки.

Ранее сенатор Дарья Лантратова и депутат Госдумы Екатерина Стенякина предложили разработать новые меры поддержки одиноких родителей. При этом в последнее время в России была создана качественная материальная база в дошкольных учреждениях, а среди предложений – круглосуточные группы в детских садах или ясельные группы.

В Госдуме предложили выделять бесплатных нянь семьям с детьми до 3 лет

Читайте также


общество

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика