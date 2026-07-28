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28 июля, 12:55

Происшествия

Четверо пропавших на моторной лодке на Чукотке найдены живыми

Фото: МАХ/"Защита Чукотки"

Четыре человека, пропавшие на моторной лодке в Чукотском автономном округе, обнаружены живыми. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты и противопожарной службы округа.

Причиной исчезновения стала поломка двигателя. Люди вынужденно остановились и разбили лагерь в ожидании помощи. Спутникового телефона и других средств связи у них не было.

"Вертолет Ми-8 приземлился в аэропорту Анадыря с тремя спасенными на борту, двумя женщинами и одним мужчиной. В медицинской помощи они не нуждаются", – отметили в департаменте.

Еще один мужчина, являющийся владельцем лодки, вернется в Анадырь позднее самостоятельно.

Двое мужчин и две женщины выехали из села Усть-Белая на моторной лодке в Анадырь с остановкой в Краснено 25 июля, однако в установленную дату они не вышли на связь. Спустя несколько дней, 28 июля, сообщение об их пропаже поступило в "Систему-112". Поисками людей занимался вертолет Ми-8.

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