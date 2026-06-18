Два человека пропали при опрокидывании лодки в Якутии

Фото: МАХ/"Служба спасения Якутии"

В Якутии два человека пропали без вести при опрокидывании моторной лодки на реке Ясачной. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в Верхнеколымском районе: судно "Крым" опрокинулось в 100 километрах от села Нелемного. Два человека не выбрались на берег, их поиски продолжаются.

Ранее моторная лодка перевернулась на озере Линево в Алтайском крае. На судне находились 46-летний мужчина и шестеро детей. В результате опрокидывания лодки погибли взрослый и две несовершеннолетних девочки. Остальные дети были спасены.

До этого катер с двумя людьми перевернулся в акватории Усть-Илимского водохранилища в Иркутской области. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.