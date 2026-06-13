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13 июня, 21:15

Происшествия

Двое детей и мужчина погибли при опрокидывании лодки на Алтае

Фото: MAX/"МЧС Алтайского края"

В Алтайском крае при опрокидывании лодки на озере Линево погибли мужчина и две девочки, сообщили в СУ СК по региону.

По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, 46-летний мужчина управлял моторной лодкой, в которой в это время находились шестеро детей. В момент, когда они отплыли на 10–12 метров от берега, лодка перевернулась. В результате погиб водитель лодки, а также девочки в возрасте 8 и 9 лет. Остальные несовершеннолетние были спасены.

На месте происшествия в оперативных и поисковых мероприятиях принимают участие 34 человека – спасательные службы принимают меры, чтобы установить местонахождение тел. Заринским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Алтайском краю, в свою очередь, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Ранее в Забайкалье обнаружили останки мужчины, который в августе 2025 года отправился на рыбалку и не вернулся домой. Почти год спустя на берегу искусственного озера был обнаружен его автомобиль марки Niva с телом владельца внутри.

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