29 мая, 16:37

Происшествия

Россиянин утонул у подножия водопада в Грузии

Фото: ТАСС/Игорь Генералов

Турист утонул у подножия водопада в регионе Аджария в западной Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

Ведомство подтвердило информацию СМИ о том, что трагедия случилась в муниципалитете Кеда у водопада, высота которого достигает 50 метров. Он является одним из популярных мест у путешественников.

По предварительным данным, погибший был российским гражданином.

Ранее турист из России утонул во время отдыха на острове Боракай на Филиппинах. Согласно сведениям местной полиции, мужчину из-за отбойного течения унесло в открытое море. Ему попытался помочь спасатель, который также погиб.

До этого российская туристка погибла во время купания на пляже в Таиланде. Спасатели заметили тело женщины в воде на расстоянии 50 метров от берега. Его доставили на сушу, после чего отправили в Институт судебной медицины полицейской больницы для установления причины и обстоятельств гибели.

