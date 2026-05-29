Госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей в конце мая. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заявления региональных управлений ведомства.

Профилактические мероприятия пройдут на дорогах Ивановской, Ульяновской, Кировской областей, в Республике Татарстан и других регионах страны. В это время автоинспекторы будут работать в усиленном режиме, а особое внимание уделят поиску нетрезвых водителей.

Как напомнил замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан, управление транспортным средством в состоянии опьянения ставит под угрозу жизни не только водителя, но и других участников дорожного движения.

"Не оставайтесь равнодушными, увидев, что человек в нетрезвом виде садится за руль автомобиля или мотоцикла, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге – сообщите об этом в полицию", – призвал Белан.

Управление автомобилем в нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования влекут за собой лишение прав и крупный штраф. В ряде случаев водителю может грозить уголовная ответственность.

Кроме того, неоднократные штрафы и даже арест до 15 суток могут ждать водителей за неправильную тонировку машины. Автоюрист Лев Воропаев напомнил, что по правилам тонировать можно только заднюю полусферу машины, но нельзя использовать зеркальное затемнение. Оно отражает свет и создает блики, которые могут ослеплять других участников движения.