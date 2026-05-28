В РФ начали действовать критерии оценки эффективности автошкол

В России с 28 мая вступил в силу приказ МВД, утверждающий новые критерии оценки автошкол. Это следует из соответствующего документа.

Теперь эффективность учебных организаций будут измерять строгой статистикой: долей учеников, сдавших теорию и практику с первого раза, и процентом несданных экзаменов от общего числа попыток.

Помимо этого, был введен показатель аварийности – количество ДТП с пострадавшими и погибшими по вине выпускников на тысячу начинающих водителей. Составлять рейтинг будут ежегодно до 15 февраля, а первые выводы об эффективности обучения подведут по итогам 2027 года.

Также 1 сентября в России вступает в силу обновленный профессиональный стандарт для мастеров производственного обучения вождению, согласно которому последние обязаны иметь педагогическое образование и пройти курсы переподготовки. Документ, утвержденный Минтрудом, заменит стандарт 2018 года.

